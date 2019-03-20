شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة 937 ": 168 ألف اتصال و 42 ألف استشارة فى أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن المركز قدمَ 42343 استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 168269 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 62130 استفسارا.
ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.
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