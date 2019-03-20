صيدلية مستشفى الأمير محمد في جازان مغلقة.. والمرضى يستلقون أرضًا للانتظار!

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من مراجعي ومرضى مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، تذمرهم واستياءهم من إغلاق نافذة الصيدلية وإيقاف صرف الأدوية لأكثر من ساعة؛ ما أدى إلى تكدس المرضى في صالة الانتظار.

وقال العم محمد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن هذا المستشفى يشهد ازدحامًا كبيرًا من قِبل المرضى والمراجعين في قسم العيادات ونمكث بالساعات في الانتظار من أجل الدخول على الدكتور وعند الخروج من العيادة، موضحًا أنهم ينتظرون على نافذة الصيدلية والتي هي الأخرى قد تغلق أكثر من ساعة ناهيك عن الأماكن البعيدة التي قدموا منها.

فترة راحة:

ومن جهته، أوضح الدغريري أنه حضر إلى الصيدلية حوالي الساعة 12 ظهرًا من أجل صرف الدواء، ليبدأ الموظف في إقفال النافذة وعند سؤاله له عن السبب رد عليه “إنها فترة راحة لهم”، لينتظروا إلى الساعة 1.15 من أجل صرف بعض الأدوية علمًا بأنهم تقدموا بشكوى شفوية إلى مدير المستشفى ولكن لم يجدوا أي حل للمشكلة.

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أما العواجي فتعجب بقوله: ليس من المعقول أن ينتظر كبار السن والأطفال لأكثر من ساعة من أجل صرف دواء وهل هناك نظام يسمح لصيدلية في مستشفى بأن تغلق لأكثر من ساعة علمًا بأن هناك أكثر من صيدلاني داخل الصيدلية؟ وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الصيدلية لأكثر من ساعة في فترة الظهيرة مما اضطر بعض المرضى وخاصة كبار وصغار السن للاستلقاء في صالة الانتظار.

لا تعليق!

“متابعات الخليج 365” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان نبيل غاوي قبل أكثر من 3 أيام ولكن لم يتم الرد!

مناشدة:

وناشد المراجعون والمرضى ومرتادو مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه المعاناة ومحاسبة المقصر مثمنين الجهود المبذولة من قبل حكومتنا الرشيدة في رعاية المرضى وتيسير أمورهم.