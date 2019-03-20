تنبيه عاجل: استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على نجران

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 4 من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.