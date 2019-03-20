شكرا لقرائتكم خبر عن الأحصاء: تحديث العناوين البريدية بمدن الشرقية في شعبان والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"، الذي بدأ مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م ، بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

وستعتمد الهيئة خلال هذا التعداد على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، إضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقًا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020" وسيكون هذا التعداد مختلفًا عن التعدادات السابقة نظرًا للتغيُّر في أسلوب العدِّ بدمج البيانات السجليَّة مع البيانات الميدانية.

وأكَّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن الهيئة في إطار استعداداتها لـ "تعداد السعودية 2020" قد انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، إضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية، هي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل والقصيم، وأوضح أنه سيتم خلال شهر شعبان تحديث العناوين البريدية في مدن منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية.

وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات القَبْلِيَّة لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تُعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من "تعداد السعودية 2020"، وستليها المرحلة الثانية "مرحلة العد الفعلي" ومن ثَمَّ المرحلة الثالثة "مرحلة معالجة البيانات" يلها الإعلان عن النتائج.

يُذكر أن المملكة قد نفَّذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ - 1974م، وكان التعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ - 1992م، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 1425هـ - 2004م، ويُعدُّ تعداد 1431هـ - 2010م التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان في هذا التعداد 27,136,977 نسمة.