شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح على حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.
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