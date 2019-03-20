، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحفر الباطن)، في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق (الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-20
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحفر الباطن)، في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق (الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
08:11 AM
الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحفر الباطن)، في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق (الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية ،
المصدر : الخليج 365
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