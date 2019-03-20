أبها المتصدر في ضيافة الوشم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 29 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بخوض 5 مواجهات، حيث يواجه أبها المتصدر برصيد 52 نقطة مضيفه الوشم الـ 18 برصيد 28 نقطة. ويستضيف الشعلة صاحب المركز الـ 19 برصيد 25 نقطة نظيره العين الـ 17 برصيد 31 نقطة، ويلتقي المجزل الـ 8 برصيد 38 نقطة مع ضيفه الجيل الـ 12 برصيد 36 نقطة. ويستضيف القيصومة الـ 16 برصيد 32 نقطة نظيره الأنصار الـ 10 برصيد 37 نقطة، وتختتم الجولة بلقاء النهضة الـ11 برصيد 37 نقطة وهجر صاحب المركز الـ15 برصيد 35 نقطة.



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