«ذكاء».. أول دوري تقني رياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إطلاق أول دوري تقني رياضي بعنوان «هاكاثون دوري ذكاء» بالشراكة مع مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي «ذكاء» وبدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسيقام دوري ذكاء في 29 مارس الحالي بالرياض، بمشاركة 150 فريقا من المبرمجين ومحللي البيانات للتنافس على تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي معتمدين على البيانات المتوافرة عن فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان واللاعبين، ونتائج المباريات للتوقع بمخرجات المباريات المتبقية للدوري.

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وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي (A.I.) والتعلم الآلي، القدرة على تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بنتائج الفرق وأداء اللاعبين وغيرها من البيانات التي يتم جمعها في مباريات كرة القدم بالدوري، ويستطيع محللو البيانات استخدام تلك البيانات لبناء وتطوير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج مباريات كرة القدم مثل فوز أحد الفريقين أو تعادلهما.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله الغامدي، أن «الهاكاثون يأتي انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030 التي من أولوياتها تنمية القدرات واستقطاب الكفاءات والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبين أن «الفرق ستتنافس خلال يوم واحد في غضون 12 ساعة، على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج باقي مباريات الدوري لهذا الموسم، وبمجرد تسليم الفريق النتائج المتوقعة لكل مباراة، لن يسمح بأي تعديل أو تغيير للعمل النهائي».

وستستخدم الفرق المشاركة في الهاكاثون، البيانات الخاصة بفرق الدوري ولاعبيها، ونتائج المباريات لتوقع نتائج الجولات المتبقية، وبعد انتهاء كل جولة سيتم الإعلان عن نتائج التوقعات والفرق المشاركة التي حققت أعلى نسب في الدقة، وسيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بالمنافسة في يوم مباراة تتويج الفائز بالدوري، علما بأن الجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون ريال.