الأولمبياد الخاص يرفع رصيده إلى 25 ميدالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل الأولمبياد الخاص السعودي مشاركته المتميزة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في رابع أيامها ورفع رصيده إلى 25 ميدالية.

وشهد اليوم الرابع أداء قويا من لاعبي المنتخبات السعودية توجوه بتحقيق 3 ميداليات ذهبية، وفضية، و3 ميداليات برونزية، كان من ضمنها أول ذهبية للسباحة عن طريق عبدالعزيز الحارثي في سباق 25 متر سباحة حرة.

وفي منافسات ألعاب القوى، حقق محمد العليان ذهبية سباق 5000 متر، لتكون ثاني ميدالية له منذ حصوله على الميدالية البرونزية في منافسات التراياثلون التي أقيمت في 8 مارس، كما حقق مؤيد الدرويش الميدالية الذهبية في سباق 400 متر، بالإضافة إلى ميدالية فضية حققها فارس المعتق ونايف الشمري في منافسات الزوجي لتنس الطاولة، و3 ميداليات برونزية عن طريق هبة الشاولي في منافسات رمي الكرة اللينة، وشهد سنبل في منافسات البوتشي الفردية للسيدات، وفيصل القصيبي وفارس الخوج الحائزان على برونزية التتابع 25 مترا للسباحة الحرة.