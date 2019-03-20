القاهرة تستضيف قرعة بطولتي أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة تستضيف القاهرة اليوم قرعة دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لكرة القدم. وتضم فرق التصنيف الأول بدوري الأبطال، الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، فيما تضم فرق التصنيف الثاني، شباب قسنطينة الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي وحورويا الغيني وسيمبا التنزاني. وتأهلت 6 أندية عربية إلى دور الثمانية لكأس الكونفدرالية، وهي الزمالك المصري والثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أغادير والثنائي التونسي الصفاقسي والنجم الساحلي والهلال السوداني، بجانب نكانا الزامبي وجورماهيا الكيني.



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