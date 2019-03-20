لجين عمران تفاجئ جمهورها بلوك يغير ملامحها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الإعلامية السعودية لجين عمران لجلسة تصوير حديثة، لصالح إحدى المجلات الفنية، والتي ظهرت فيها بلوك مختلف تماما، بعدسة المصورة الفوتوغرافية صابرينا ريناس.

لجين أطلت في جلسة التصوير بشعر أسود قصير جدا، وملابس كلاسيكية باللون الأبيض، منحتها إطلالة مختلفة كثيرا، أكملت إطلالتها بمكياج قوي غير ملامحها كثيرا، وتزينت بمجوهرات مميزة من دار شوميه الفرنسية.

الإعلامية السعودية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد انقسم جمهورها حول إطلالتها، فمنهم من أبدى إعجابه بها، ومنهم من أكد أن هذا اللوك لا يليق بها.

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يذكر أن لجين عمران كانت قد أقامت مؤخرا حفل زواج ثاني لابنتها “جيلان”، ولكن هذه المرة في دبي، حيث أقيم العرس السابق في البحرين يوم 21 ديسمبر.

الإعلامية السعودية أقامت حفل ضخم في أحد الفنادق الكبرى بحضور عائلتها، كما دعت عدد من صديقاتها، ومن بينهن الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، والإعلامية فاديا الطويل.

لجين شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وقد تألقت بفستان أسود أنيق، وتزينت بمجوهرات ماسية من بولجاري.

أطلت العروس، ابنة الإعلامية السعودية، بفستان بني لامع، إلا أن لجين حرصت على إخفاء وجه ابنتها في كل الصور التي نشرتها.