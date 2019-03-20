اثنان بين كل 3 ألمان يعدّون أنفسهم سعداء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف استطلاع حديث للرأي أن 66% من الألمان يعدون أنفسهم سعداء حاليا.

وفي المقابل أظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس بمناسبة يوم السعادة العالمي الموافق اليوم، أن 27% فقط من الألمان لا يعدون أنفسهم سعداء، و71% يرون أن المقربين لهم أكثر سعادة منهم شخصيا.

وبالنسبة للسعادة على المستوى القومي، يرى 46% من الذين شملهم استطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بالتعاون مع معهد «زينوس» لأبحاث السوق والمجتمع، أن الألمان سعداء بوجه عام.