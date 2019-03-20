السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كولونيا
كشف استطلاع حديث للرأي أن 66% من الألمان يعدون أنفسهم سعداء حاليا.
وفي المقابل أظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس بمناسبة يوم السعادة العالمي الموافق اليوم، أن 27% فقط من الألمان لا يعدون أنفسهم سعداء، و71% يرون أن المقربين لهم أكثر سعادة منهم شخصيا.
وبالنسبة للسعادة على المستوى القومي، يرى 46% من الذين شملهم استطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بالتعاون مع معهد «زينوس» لأبحاث السوق والمجتمع، أن الألمان سعداء بوجه عام.
كانت هذه تفاصيل خبر اثنان بين كل 3 ألمان يعدّون أنفسهم سعداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.