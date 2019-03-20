كيف تعد طفلك لأن يصبح شقيقا أكبر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عندما يزف الوالدان لطفلهما أنهما سيرزقان بمولود آخر، يمكن أن يتسبب هذا في مشاعر متضاربة، على الرغم من أن الكثير من الأطفال سيشعرون بالفرحة من فكرة أنهم سيصيرون إخوة كبارا أو أخوات كبيرات، إلا أن الغيرة يمكن أن تدب بمجرد ميلاد فرد الأسرة الجديد.

ما الذي يمكن أن يفعله الوالدان للتأكد من عدم خروج الأمور عن نطاق السيطرة؟

ينصح الخبراء الآباء بأن يجعلوا الطفل الأكبر مشاركا قدر المستطاع من البداية، فخلال فترة الحمل يمكن للأم تشجيع الطفل على لمس بطنها أو التحدث للوليد الجديد أو الغناء له، ثم يمكن أن يصبح هذا طقسا، ويساعد في تطبيع التغييرات من البداية.