غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعرض قارب يقل مهاجرين أمس للغرق قبالة السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن القارب غرق قبالة سواحل مدينة صبراتة غربي البلاد.

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وأوضحت أنه تم نقل 15 شخصا جرى إنقاذهم للمستشفيات، إلا أن عدد الضحايا لم يتأكد بعد.

كما لم يتأكد عدد من كانوا على متن القارب.

يذكر أن ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، تحولت إلى طريق عبور رئيسي للمهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، الراغبين في الوصول إلى أوروبا بحرا.