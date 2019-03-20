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غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تعرض قارب يقل مهاجرين أمس للغرق قبالة السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن القارب غرق قبالة سواحل مدينة صبراتة غربي البلاد.

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وأوضحت أنه تم نقل 15 شخصا جرى إنقاذهم للمستشفيات، إلا أن عدد الضحايا لم يتأكد بعد.

كما لم يتأكد عدد من كانوا على متن القارب.

يذكر أن ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، تحولت إلى طريق عبور رئيسي للمهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة، الراغبين في الوصول إلى أوروبا بحرا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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