حبس رجل أعمال لإدانته بصيد نمر أسود نادر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مسؤول قضائي أمس لوكالة الأنباء الألمانية إن رجل أعمال تايلانديا، كان مدرجا ضمن قائمة أغنى الشخصيات في تايلاند، تمت إدانته بصيد حيوانات نادرة منها نمر أسود في موقع للتراث العالمي.

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وأضاف أنه صدر حكم بحبس بريمشاي كارناسوتا، رئيس شركة بناء تايلاندية - إيطالية، لمدة 16 شهرا، لإدانته بصيد حيوانات نادرة وحيازة هياكل لحيوانات نادرة وأسلحة.

وبعد فترة قصيرة تم الإفراج عنه بكفالة ومنعه من السفر للخارج.

وألقى حراس الأحراش القبض على رجل الأعمال (64 عاما) بجانب أربعة آخرين في محمية ثونجياي ناريسوان، وهو موقع تابع للتراث العالمي، وذلك في فبراير 2018.