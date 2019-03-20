منحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، مواطناً مكافأة مالية لإبلاغه عن ارتكاب إحدى المنشآت التجارية بمحافظة الطائف مخالفةً قانونية. وتسلّم المواطن مكافأة مالية قدرها 30 ألف ريال بعد إبلاغه عن جريمة “تستر تجاري” بمنشأة تزاول نشاط تصنيع مطابخ الألمنيوم بالمحافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تكافئ مواطناً بـ 30 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة “تستر تجاري” بالطائف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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