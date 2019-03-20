مرسيدس GT53 ذات الأبواب الأربعة.. محرك قوي وبطاقة سعر باهظة

:



.

كشفت “مرسيدس-إيه.إم.جي” عن سعر”GT 53 2019″ وهي النسخة “الأدنى” ذات الأربعة أبواب في عائلة جي.تي حيث تسجل 100 ألف دولار (أي 375 ألف ريال تقريبا).

وكما أعلن من قبل، سيبدأ سعر النسخة الأقوى GT 63 من نحو 138 ألف دولار، بينما يصل سعر الفئة الأعلى GT 63 S إلى 160 ألف دولار على الأقل.

وقال موقع (موتور تريند) إن الطراز الأدنى 53 سيعتمد على محرك تربو 3.0 لتر بست أسطوانات وقوة 429 حصانا، وهو سعر أقل من بورشه باناميرا 4S المنافسة لها التي تسجل 440 حصانا بمحرك تربو V-6 وبطاقة سعر تبدأ من 106 آلاف دولار تقريبا.

ومن التجهيزات الأساسية في الفئة 53 نظام الملاحة، ونظام الصوت Burmester، ونظام تعليق رياضي قابل للتعديل.

وتعتمد فئةGT 63 ذات الأربعة أبواب على محرك تربو مزدوج V-8 سعة 4.0 لتر، وقوة 577 حصانا..، بينما تحتضن الفئة الأعلى “S” محركا أقوى بقدرة 630 حصانا. وذكر الموقع أن السيارات ستعرض في هذا الربيع.

وكانت “مرسيدس – إيه.إم.جي” طرحت هذه السيارة الكوبيه في العام الماضي كنسخة من أربعة أبواب للسيارة الرياضية AMG GT ذات البابين.

وتذكر تقارير أنه يجري التحضير لطرح فئة “عليا” أخرى من عائلة إيه.إم.جي GT ستحمل اسم جي.تي 73، وستكون مصممة أيضا بأربعة أبواب..، وستعتمد على الأرجح على المحرك V8 المثبت في GT 63S.

Advertisements



