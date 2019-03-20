- 1/2
- 2/2
:
.
أطلقت النيابة العامة تطبيق “دليل الأنظمة السعودية” على منصتي “الأندرويد وios”، بهدف توفير المعلومات لمختلف شرائح المجتمع.
ويقدّم التطبيق مكتبة الأنظمة من خلال عرض أنظمة المملكة العربية السعودية بطريقة مبسطة لكافة المهتمين بالمعلومات الخاصة بالأنظمة.
ويوفر التطبيق خاصية البحث ومفضلة غير محدودة، لتمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقا..، كما يُعد التطبيق مرجعا كذلك لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد حصدت درع الحكومة الذكية لعام 2019م، عن تطبيق “دليل الأنظمة السعودية”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على تطبيق “دليل الأنظمة” المتوفر على منصتي “أندرويد وios” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.