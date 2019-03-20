تعرّف على تطبيق “دليل الأنظمة” المتوفر على منصتي “أندرويد وios”

:



.

أطلقت النيابة العامة تطبيق “دليل الأنظمة السعودية” على منصتي “الأندرويد وios”، بهدف توفير المعلومات لمختلف شرائح المجتمع.

ويقدّم التطبيق مكتبة الأنظمة من خلال عرض أنظمة المملكة العربية السعودية بطريقة مبسطة لكافة المهتمين بالمعلومات الخاصة بالأنظمة.

Advertisements

ويوفر التطبيق خاصية البحث ومفضلة غير محدودة، لتمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقا..، كما يُعد التطبيق مرجعا كذلك لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد حصدت درع الحكومة الذكية لعام 2019م، عن تطبيق “دليل الأنظمة السعودية”.



