نظام أندرويد 10 سيدعم بث الفيديو المباشر ومعيار التصوير HDR10+

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مع كل إصدار جديد يأتي نظام أندرويد بعديد من الميزات الجديدة والتحسينات، التي تتوافق مع تطور الأجهزة لتسهيل حياة المستخدمين وإعطائهم خيارات أكثر من المهمات، التي يمكن لهم أن ينفذوها عبر هواتفهم الذكية، وقد بدأت شركة جوجل بأخذ خطوة حقيقية نحو الإصدار الجديد من نظام تشغيلها، حيث أطلقت شركة جوجل أخيرا النسخة التجريبية الأولى من الإصدار العاشر لنظام التشغيل أندرويد، التي تحمل اسم Android Q .

وجاءت النسخة التجريبية، التي أطلقتها “جوجل” مدعومة بخمس ميزات جديدة لم تتوافر في الإصدارات السابقة من نظام أندرويد، حيث سيدعم الإصدار الجديد ميزة “مشاركة المحتوى” بشكل أسرع مع تطبيقات الاتصال والشبكات الاجتماعية، كما وفرت للمستخدمين خيارات تحديد أكثر للتطبيقات، التي تتبع موقع المستخدم الجغرافي، إضافة إلى إمكانية توفير تنسيقات متعددة لوضع تصوير Portrait ضمن التطبيقات الأخرى..، ودعم معيار التصوير HDR10+ وبث الفيديو المباشر عالي الجودة عبر خدمة AV1، إلى جانب دعم شاشات الهواتف الجديدة القابلة للطي وتطبيقاتها.

تمثل مشاركة المحتوى عبر الهواتف إحدى أهم الميزات، التي كانت بحاجة إلى تطوير، خاصة في طريقة مشاركة المحتوى مثل الملفات والصور، وذلك بسبب التأخير أثناء انتظار تحميل قائمة المشاركة، وتحاول جوجل معالجة ذلك في Android Q، ففي قائمة المشاركة الجديدة سيحصل المستخدم على عرض سريع لما يتم مشاركته، إضافة إلى آلية اختصارات تدعم الانتقال مباشرة إلى تطبيق آخر لمشاركة المحتوى، ما سيؤدي إلى تسريع عملية مشاركة المحتوى بصورة كبيرة.

كما عملت “جوجل” على زيادة الأمان وتقليل استهلاك بطارية الهواتف عبر تحديد التطبيقات، التي يمكن لها تتبع الموقع الجغرافي في الخلفية، حيث أصبح من الممكن تحديد عدد مرات السماح للتطبيقات بالوصول إلى بيانات موقعك، مثلما هو الحال في نظام iOS العامل في أجهزة أبل، وهو ما سيمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في بيانات الموقع من خلال توفير ثلاثة خيارات يمكن للتطبيقات أن تصل بها إلى بيانات الموقع الجغرافي وهي استخدام الموقع طوال الوقت أو استخدام الموقع في حالة تشغيل التطبيق المعني فقط، أو رفض وصول التطبيق إلى الموقع الجغرافي.

ومع تطور كاميرات الهواتف الذكية حرصت “جوجل” على دعم وضع التصوير Portrait في تطبيقات الطرف الثالث وعدم اقتصارها على تطبيق الكاميرا من أندرويد فحسب، حيث إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إجراء مزيد من عمليات تعديل الصور القابلة للتخصيص على الهواتف الذكية، وقد يساعد ذلك على إنشاء صور ثلاثية الأبعاد وتفعيل عديد من تأثيرات الواقع المعزز في الصور من خلال التطبيقات المختلفة.

وأصبح الإصدار الجديد من نظام أندرويد يدعم معيار HDR10 + الحقيقي للتصوير فائق الوضوح..، إضافة إلى دعمه لخدمة بث الفيديو AV1، وهو ما سيمكن مزودي خدمات الفيديو من بث فيديوهات عالية الجودة واستخدام كمية بيانات أقل من السابق، وبذلك سيتمكن المستخدمون من تشغيل مقاطع الفيديو على هواتفهم دون الحاجة لاتصال واي فاي، ولكن من خلال بيانات الهاتف.

ودعمت “جوجل” في نظامها الجديد عديدا من الخيارات لتغيير حجم التطبيقات على الهواتف القابلة للطي، لتكون متوافقة مع هذه الهواتف، التي ستمثل ثورة المستقبل بشاشاتها ذات الأحجام المتعددة.

