Say It .. تطبيق يساعد المستخدمين على تعلم اللغة الإنجليزية

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يحتاج عديد من المستخدمين أثناء سفرهم إلى استخدام اللغة الإنجليزية بشكل رئيس، لكن النطق الصحيح للكلمات عادة ما يكون صعبا على عديد منهم، كما يمكن أن يتسبب النطق الخاطئ في حدوث سوء فهم، لذلك يعد تعلم النطق الصحيح للغة الإنجليزية أحد أهم المهارات التي يجب أن يحرص المستخدم على تطويرها، وهنا يأتي دور تطبيق الذي طورته جامعة أكسفورد لحل هذه المشكلة وتعلم المهارات الصوتية للغة الإنجليزية. ويتيح التطبيق للمستخدمين تحسين نطقهم للغة الإنجليزية بسهولة من خلال مقارنة نطق المستخدم مع متحدث باللغة الإنجليزية، حيث يقوم التطبيق بتشغيل تسجيل صوتي لكلمة أولا..، ثم يطلب من المستخدم تكرار الكلمة نفسها، ويتم تسجيل النطق على الفور وإعادة تشغيله، ويمكن للمستخدم أن يرى مدى دقة ذلك. كما يسهل التطبيق أيضا معرفة الأخطاء التي ارتكبها المستخدم من خلال تصور الصوت على أنه موجة صوتية..، ويمكن مقارنة هذه الموجة الصوتية بالموجة الصوتية للغة الإنجليزية الأصلية ومعرفة أين يكمن الخطأ أو الاختلاف في النطق.

ويأتي التطبيق مع 100 كلمة إنجليزية باللهجة بالريطانية وأربعة اختبارات و12 صوتا مأخوذا من دورات تعلم اللغة الإنجليزية بجامعة أكسفورد، كما يقدم كلمات واختبارات وأصوات إضافية داخل التطبيق بما في ذلك 35 ألف كلمة إنجليزية باللهجة البريطانية أو الأمريكية، إضافة إلى مخطط English File Sound Bank الشهير، كما يتيح تحميل الكلمات على الجهاز، حيث يعمل التطبيق في وضع عدم الاتصال. كما ستساعد الملاحظات الفورية المرئية والمسموعة المستخدمين على تحديد ما يحتاجون إلى تحسينه بدقة، ويتيح التطبيق مشاركة تسجيلات النطق عبر البريد الإلكتروني مع الأصدقاء.

