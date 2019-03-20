بالفيديو.. ضبط منزلين لإعداد وتصنيع «التنباك» بتبوك

تمكنت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات المختصة، من ضبط منزلين لإعداد وتصنيع مادة التنباك.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أمانة منطقة تبوك وبالتعاون مع الشؤون الصحية وإدارة الضبط الميداني، ضبطت منزلين لإعداد وتصنيع مادة التنباك؛ حيث تمت مصادرة ما يزيد على 500 كجم من مادة التنباك.

وأضافت الوزارة، أنه تمت مصارة المواد الأولية والأواني المستخدمة في إعداد المادة، مع إيقاف العمال المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة.

ونشرت الوزارة مقطعًا مصورًا يبين إعداد مادة التنباك بشكل سيئ؛ حيث يتم خلطها بالنشارة، وبيعها بطريقة غير قانونية، مؤكدة تسليم العمالة للشرطة وتحريز السيارة.

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وقدمت أمانة تبوك شكرها للمواطن الذي قدم بلاغًا قاد لضبط المخالفين، مطالبة بالتواصل معها عند ملاحظة أي مخالفات.

من جهة أخرى، داهمت بلدية غرب الدمام وبالتعاون مع الإدارة العامة للمجاهدين والدوريات الأمنية وفرع وزارة التجارة والاستثمار، منزلًا تم تحويله إلى مستودع للمواد الغذائية وسكن للعمالة، وذلك بضاحية الملك فهد بالدمام؛ حيث تم ضبط وإتلاف 29 طنًا من حليب الأطفال واللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

كما قامت بلدية الشفا التابعة لأمانة منطقة الرياض، بضبط مستودع بحي المروة، يقوم بممارسة الغش التجاري بإنتاج المعسل بطرق مخالفة وتغليفه ثم وضع ملصقات لعلامات تجارية عليه.

وصادرت البلدية جميع محتويات المستودع وإغلاقه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.