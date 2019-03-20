ثقافي / ندوة "ساعة كتاب" تتناول كتاب "كيف تصبح ثريًا في أربعين يوما"



الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

تناولت ندوة "ساعة كتاب" ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب، اليوم محتوى كتاب (كيف تصبح ثرياً في أربعين يوماً؟)، لمؤلفته سيدة الأعمال الكويتية مريم الدخيل.

وتحدثت الدخيل في محور معرفة الذات حول أهمية شعور الشخص بأنه مسؤول عن نفسه وكيفية اتخاذه القرار المناسب لإمكاناته وقدراته، ليكون مسؤولاً عن نفسه وأفكاره، فمعرفة الشخص لنفسه تجعله يعرف كيف يصل إلى ما يطمح إليه، ولا بد من فهمه بأن الثراء يمكن أن يكون على هيئة فرصة، والفرصة شيء ننظر إليه على أنه أمر بسيط، وقد تفوتنا الفرصة، والثراء قد يكون أحد تلك الفرص التي نفوتها.

ولفتت الدخيل إلى التغيير الذي يحتاج إليه الشخص ليستطيع اتخاذ قراره ويستقل، حيث إن الظروف الشخصية بماضيها يمكن أن تكون معطلة للشخص عن مشروعه الخاص، والتغيير يتطلب الرجوع إلى الماضي.

وأشارت الدخيل إلى قيمة الالتزام بين الإنسان ونفسه في المواظبة على الهدف وتحقيقه، فلابد من الالتزام بالوعود مع الآخرين ليلتزم الآخرين معك، وحذرت من المجازفة إلا إذا كان الشخص قادراً على تقبل الفشل والمحاولة من جديد.

// انتهى //

04:48ت م

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