اقتصادي / الاسهم الامريكية تغلق مستقرة وسط مخاوف التجارة العالمية والتفاؤل بسياسة المركزي



نيويورك 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

اغلقت الاسهم الامريكية اليوم مستقرة بعد ان أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي اليوم الثلاثاء دون تغير يذكر، وسط تقارير عن ظهور نقاط خلاف في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بددت أثر تفاؤل المستثمرين بالتأكيد المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على موقفه المائل للتيسير.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 26.72 نقطة أو 0.1 بالمئة إلى 25887.38 نقطة ، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.34 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 2832.6 نقطة ، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 9.47 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 7723.95 نقطة.

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