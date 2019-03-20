السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يزور رئيس المحكمة الجزائية ببريدة



بريدة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

زار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة ، رئيس المحكمة الجزائية ببريدة الشيخ عمر بن عبدالله الحسن.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون لمد جسور التعاون والتنسيق بين فرع الرئاسة العامة والمحكمة الجزائية ببريدة بما يخدم الصالح العام ويعزز تكامل الأدوار بين الجهازين ويدعم مقومات العمل الميداني والتوعوي .

وأكد الشيخ الحسن عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ما يقوم به الأعضاء والعاملون باللجان المختلفة بالهيئة من عمل يعد من أعظم الأعمال وأجلها، وأنهم يسبقون غيرهم بما يقدمونه من خير واحتساب.

واشاد فضيلته بحسن التنظيم والتطور في عمل الهيئة ، مثمناً جهود فرع الرئاسة العامة بالمنطقة والذي تجلى في العناية بالحفاظ على الأمن الفكري والأخلاقي للمجتمع .

من جانبه أشاد العميرة، بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعمهم غير المحدود لجهاز الهيئة، مثمناً الدعم الدائم من قِبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند وحرص معاليه على أن يكون العمل منسجمًا مع التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية لتحقيق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد – حفظهم الله -.

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02:07ت م

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