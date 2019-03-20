شكرا لقرائتكم خبر عن «رياض» سلمان.. تتحدى الصحراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعود ، أمل السعيد (الرياض) أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) 4 مشاريع نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل «مشروع حديقة الملك سلمان»، و«مشروع الرياض الخضراء»، و«مشروع المسار الرياضي»، و«مشروع الرياض آرت». ووجه بإطلاق اسم الأمير

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) 4 مشاريع نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل «مشروع حديقة الملك سلمان»، و«مشروع الرياض الخضراء»، و«مشروع المسار الرياضي»، و«مشروع الرياض آرت». ووجه بإطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الطريق الرابط بين «الملك خالد» و«الجنادرية». واستمع خادم الحرمين الشريفين أثناء اطلاعه على المعرض المقام بهذه المناسبة إلى شرح مفصل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول المشاريع الأربعة التي تقوم عليها «لجنة المشاريع الكبرى» برئاسة ولي العهد، والتي تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في أنحاء الرياض، إضافة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومترا. ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الأربعة في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين، كما ستوفر فرصا استثمارية بنحو 50 مليار ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «رياض» سلمان.. تتحدى الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.