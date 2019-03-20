شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يتسلم تقرير توصيات ملتقى «صفقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس، عددا من العلماء والأئمة والمشايخ.

وأقام الأمير بدر بن سلطان مأدبة عشاء في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، حضرها أئمة وخطباء المسجد الحرام.

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وفي سياق متصل، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس سادنَي الكعبة المشرفة؛ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، وهزاع بن شاكر الشريف، في منزليهما بالعاصمة المقدسة.

من جهة ثانية، تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس (الثلاثاء)، تقريراً عن نتائج وتوصيات ملتقى «صفقة2» الذي عقد أخيرا في مكة المكرمة. جاء ذلك خلال استقباله في ديوان الإمارة بمكة المكرمة، رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة سلطان أزهر يرافقه عدد من أعضاء اللجنة. وتضمن التقرير إحصاءات عن نتائج وتوصيات واتفاقيات ملتقى صفقة2 لخدمات الحج والعمرة، إضافة إلى المبادرات البالغ عددها 34 مبادرة في قطاعات النقل، الضيافة، التموين، الخدمات وغيرها من قطاعات الحج والعمرة.

وهدف ملتقى صفقة2 الذي دشنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال في العاصمة المقدسة، من خلال عرض الفرص والمعرفة وآليات النجاح، وتمكين رواد الأعمال من التطور وفتح الآفاق لأصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تطوير خدمات منظومة الحج والعمرة بما يدعم احتياجات وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030.