شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: معالجة 12 ألف بلاغ وردت عبر «التواصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

عالجت أمانة الطائف 12054 بلاغًا خلال الفترة الماضية من العام الحالي، بنسبة تتجاوز 93% من البلاغات التي استقبلت عبر منصة البلاغات الموحدة وتطبيق «واتساب»، شملت بلاغات عن السفلتة والإنارة والرصف والتشجير والنظافة والصحة العامة وصحة البيئة.

وأوضحت الأمانة أن هناك 1536 بلاغاً (1429بلاغاً جديداً عبر منصة البلاغات الموحدة، 107 بلاغات جديدة عبر تطبيق واتساب) استقبلت أخيرا، ويجري العمل على إقفالها من خلال المعالجة الفورية ومباشرة جميع البلاغات والشكاوى والملاحظات، بمتابعة من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، وتفاعل جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والفروع البلدية.

وشدد آل هميل على سرعة استجابة جميع الإدارات حيال البلاغات اليومية الواردة، والتفاعل معها للارتقاء بالجهد البلدي المقدم للأهالي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الطائف وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لها.