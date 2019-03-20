«النيابة» تفوز بدرع الحكومة الذكية 2019

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) حققت النيابة العامة درع الحكومة الذكية 2019، عن تطبيق «دليل الأنظمة» الذي يـُعد مرجعاً لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء من خلال توفير المعلومة وعرض أنظمة المملكة بطريقة مبسطة تلبي احتياج المهتمين بالأنظمة كافة، إضافةً لتوفير خاصية البحث وإمكانية غير محدودة للمفضلة تمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقاً. ودشن النائب العام سعود المعجب، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح أخيرا، تطبيق «دليل الأنظمة» على منصتي الأندرويد وios الذي يأتي في إطار حرص النيابة على توفير المعلومة لمختلف شرائح المجتمع. يذكر أن حفلة جائزة درع الحكومة الذكية العربية التي ستقام في 25 مارس الجاري بالقاهرة، برعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري الدكتورة هالة السعيد، تُمنح من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية بهدف تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتقديم خدمات تسهم في خلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع العمل الحكومي.

حققت النيابة العامة درع الحكومة الذكية 2019، عن تطبيق «دليل الأنظمة» الذي يـُعد مرجعاً لأعضاء النيابة العامة والمحامين وكل من يعمل في مجال القضاء من خلال توفير المعلومة وعرض أنظمة المملكة بطريقة مبسطة تلبي احتياج المهتمين بالأنظمة كافة، إضافةً لتوفير خاصية البحث وإمكانية غير محدودة للمفضلة تمكين المستخدم من حفظ المواد التي يرغب في مراجعتها لاحقاً. ودشن النائب العام سعود المعجب، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح أخيرا، تطبيق «دليل الأنظمة» على منصتي الأندرويد وios الذي يأتي في إطار حرص النيابة على توفير المعلومة لمختلف شرائح المجتمع. يذكر أن حفلة جائزة درع الحكومة الذكية العربية التي ستقام في 25 مارس الجاري بالقاهرة، برعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري الدكتورة هالة السعيد، تُمنح من قبل أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية للحكومات والمؤسسات الرسمية في الدول العربية بهدف تعزيز وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتقديم خدمات تسهم في خلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع العمل الحكومي.

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