شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تغلق 72 محلًا وتزيل 756 لوحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أغلقت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة الأسبوع الماضي، 72 محلًا مخالفًا وأزالت 756 لوحة إعلانية عشوائية، ضمن تحسين المشهد الحضاري، في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري، وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزائرين، تشمل أعمال رقابة الأسواق والأغذية، وأعمال النظافة وصحة البيئة، ومراقبة المباني والتعديات. وأوضحت رئيس بلدية الشرفية هبة بنت حسين البلوي، أن الجولات الميدانية على الأسواق شملت تنفيذ 154 زيارة على المحلات التجارية، أنذرت خلالها 118 محلًا مخالفًا، وضبطت 12 بسطة عشوائية، وأتلفت 50 كيلوغرامًا من المواد الغذائية الفاسدة. وبينت البلوي أن البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عالجت 22 موقعًا تأثرت برمي الدمارات ومخلفات البناء والهدم، لافتة الانتباه إلى أن أعمال النظافة في نطاق الفرع شملت تنظيف البرحات والأراضي الفضاء لـ96 موقعًا، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية لـ285 موقعًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة، مضيفة أن جهود الرقابة على المباني نتج عنها إشعار 10 مواقع، وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين.

أغلقت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة الأسبوع الماضي، 72 محلًا مخالفًا وأزالت 756 لوحة إعلانية عشوائية، ضمن تحسين المشهد الحضاري، في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة مظاهر التلوث البصري، وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزائرين، تشمل أعمال رقابة الأسواق والأغذية، وأعمال النظافة وصحة البيئة، ومراقبة المباني والتعديات. وأوضحت رئيس بلدية الشرفية هبة بنت حسين البلوي، أن الجولات الميدانية على الأسواق شملت تنفيذ 154 زيارة على المحلات التجارية، أنذرت خلالها 118 محلًا مخالفًا، وضبطت 12 بسطة عشوائية، وأتلفت 50 كيلوغرامًا من المواد الغذائية الفاسدة. وبينت البلوي أن البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة عالجت 22 موقعًا تأثرت برمي الدمارات ومخلفات البناء والهدم، لافتة الانتباه إلى أن أعمال النظافة في نطاق الفرع شملت تنظيف البرحات والأراضي الفضاء لـ96 موقعًا، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية لـ285 موقعًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة، مضيفة أن جهود الرقابة على المباني نتج عنها إشعار 10 مواقع، وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين.

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