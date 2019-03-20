شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: إسناد الإشراف على «البريد» لوزارة الاتصالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مواقف المملكة من الخطابات العنصرية المعادية للثقافات الأخرى، ودعوة بعض الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في هذه الدول في مجتمعاتها، والمطالبة بإصدار قوانين تحد من العنصرية ضد المسلمين.

ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 ـ 31 /‏ 40 /‏ د) وتاريخ 16 /‏ 6 /‏ 1440، أن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها، وتتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، وقيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع عما يستلزم تعديله منها.

كما وافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعلى اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، واستمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20%) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق - من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق - لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ 24 /‏ 5 /‏ 1440، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.

ووافق المجلس على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي البحريني، بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

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وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأكد عزم المملكة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية، وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.

وبين أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وجدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ولجميع أشكال وصور الإرهاب أياً كان مصدره، وشدد في هذا السياق على مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين، وعدم التساهل لمن يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل كان من الأشكال فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن أحوج ما نكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام.

وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب نيوزيلندا، كما أعرب المجلس عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا والشعب النيوزيلندي على تفاعلهم تجاه هذه الجريمة المروعة، سائلاً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يتغمد المتوفين بالرحمة والمغفرة.

وفي الشأن المحلي، عدَّ مجلس الوزراء، افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 برعاية خادم الحرمين الشريفين تحت شعار «الكتاب.. بوابة المستقبل»، وافتتاح منتدى المياه السعودي بعنوان «مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة»، استمراراً للتشجيع والدعم والاهتمام بالمسيرة الثقافية الشاملة، وبقطاع المياه وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي يواجهها، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إشادة بالموقف الأمريكي الداعم للتحالف باليمن

تفاهم للملكية الفكرية مع أمريكا واتفاقية جوية مع لبنان

أثنى مجلس الوزراء على تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولجهود المملكة لمساعدة اليمن ضد التدخلات الإيرانية، وضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية، وعدم اتفاق إدارة الرئيس دونالد ترمب مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن. وتطرّق مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سورية والمنطقة، وما جرى خلاله من لقاءات لبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والعمل المشترك من أجل أمن واستقرار ووحدة سورية.وافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم للتعاون، شملت مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا، والتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية. وقرر المجلس تفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، للتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، شملت التعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية، وكل من وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

كما فوض وزير التعليم، أو من ينيبه، في شأن التباحث في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والعلوم والرياضة في جمهورية سلوفينيا للتعاون العلمي والتعليمي. وفوض المجلس وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، للتوقيع على مشروع اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة السعودية والحكومة اللبنانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14

وافق مجلس الوزراء على ترقية نايف بن مناحي بن سعيدان إلى وظيفة (أمين منطقة جازان) بالمرتبة الـ15 بأمانة المنطقة، بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي وزارة الداخلية كل من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي إلى وظيفة (مستشار أمني)، وخالد بن عبدالرحمن أبا حسين إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية)، وكلاهما بالمرتبة الـ14. ووافق المجلس على ترقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.