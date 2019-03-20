شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وبومبيو يستعرضان المستجدات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس (الثلاثاء)، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

من جهة ثانية، اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، التوصيات اللازمة على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها عرض مقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للثقافة (المحدّثة)، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26/‏6/‏1440.

واطلع المجلس خلال اجتماعه أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.