شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: تحويل جبال المشاعر إلى معرض للزهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ضرورة أن تشمل عمليات الزراعة والمسطحات الخضراء كافة مسارات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقال، لدى افتتاحه مهرجان الزهور الأول في العاصمة المقدسة أمس (الثلاثاء)، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، أتمنى فور الانتهاء من مشاريع مدينة مكة والمشاعر المقدسة التي تشرف عليها الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن يتم التوسع في زراعة الزهور والمسطحات الخضراء لتشمل كافة المشاعر، مضيفاً: «لا بد أن تكون كافة الجبال المحيطة بالمشاعر معرضاً للزهور، وأن تعمل أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير المنطقة على تحقيق ذلك».

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ويضم المهرجان الذي تحتضنه مزدلفة، مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترا وعرض 45 مترا، تنوعت بين أكثر من 7 أنواع من الزهور بألوان متعددة.

كما يحتوي المهرجان، الذي يستمر لمدة 5 أيام بدءا من 12 من رجب الجاري وحتى 16 من الشهر نفسه، على أماكن مخصصة للأطفال، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

وعن أسباب اختيار مزدلفة لاحتضان المهرجان، قالت أمانة العاصمة المقدسة: إن الأسباب تعود إلى قرب الموقع وسهولة الوصول له، وجاهزية الموقع وتوفر كل الخدمات فيه، إضافة إلى ما سيقدمه المهرجان من تسليط للضوء على المرافق الخدمية بالمشاعر المقدسة مثل طريق المشاة الممتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، وحتى مشعر منى، مرورا بمزدلفة، والمرافق الخدمية بالمشاعر.