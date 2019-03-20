شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مذكرات لتدريب وتوظيف السجناء ودعم المعسرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

وقعت مديرية السجون مذكرة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم برامج حرفية متخصصة في الحرف والصناعات اليدوية تستهدف توفير المدربين المتخصصين للمشاركة في تدريب النزلاء والنزيلات في السجون والإصلاحيات ومتابعتهم بعد انتهاء محكومياتهم لبدء مشاريع صغيرة.

كما ‏وقعت السجون مذكرة أخرى مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبراء والمدربين من الجنسين، والاستفادة من إمكانات الجامعة في تنفيذ دوراتٍ متخصصة، والتعاون في مجال اللقاءات العلمية ومجال الدراسات والبحوث والنشر.

ووقعت السجون مذكرتي تفاهم مع أبناء علي بن عبدالله الزنيدي لإنشاء مصنع للصفائح المعدنية في إصلاحية عنيزة بمنطقة القصيم بهدف تدريب وتوظيف النزلاء، ومع شركة ماسك للتعاون لدعم ماسك لبرنامج ثقة الذي تنفذه مديرية السجون، والمساهمة في دعم حملات إطلاق النزلاء المعسرين المحكومين في القضايا المالية في رمضان هذا العام.