شكرا لقرائتكم خبر عن بن بادي: «العمرة أونلاين» العام القادم.. ولا حاجة لمراجعة القنصليات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أعلن المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة محمد بن بادي أن بدء تطبيق نظام «العمرة أونلاين» وفقا للمنظومة الإلكترونية للسعودية سيكون من الموسم الجديد (1441/‏2020)، وسيتحول بموجبه تعاقد الوكلاء الخارجيين مع الوكيل السعودي إلى إتمام دائرة الحجز بكل مراحلها إلكترونيا، بدءاً من حجز الفندق، والانتقالات، وتسكين المعتمرين، ومختلف الخدمات في الأراضي المقدسة، وحتى استخراج التأشيرة إلكترونيا، ليختفي دور القنصلية.

وأوضح أن تطبيق المنظومة الإلكترونية للعمرة يستهدف حصر تكاليف جميع الخدمات وأسعارها وكيفية تداول وإنفاق الأموال التي يحصل عليها الوكيل السعودي، أو مقدمو الخدمات المختلفة في المملكة للمعتمرين، حيث سيوفر الموقع السعودي للعمرة عروض أسعار الفنادق، وشركات النقل، والخدمات الأخرى.

وقال بن بادي إن الوكلاء الخارجيين سيتاح أمامهم إما شراء باقات كاملة تعرضها الشركات السعودية على الموقع، أو تكوين عناصر الحجز المختلفة في برنامج متكامل، ثم يدخل الوكلاء الخارجيون البيانات المطلوبة لعملائهم من المعتمرين، وسداد تكلفة الرحلة بالكامل، حسب مدة الإقامة ومستواها، والانتقالات المطلوبة، ليمكنهم طباعة التأشيرة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة القنصلية السعودية التي تتولى وفق النظام الحالي إصدار تأشيرات العمرة. وتوقع بن بادي أن يضيف التحول إلى ميكنة منظومة العمرة ميزة سداد قيمة برنامج الرحلة من قبل العملاء على دفعات، حيث إن إصدار التأشيرة يشترط تحويل تكاليف البرامج كاملة، مطالبا الشركات السعودية التي تنظم برامج العمرة أن تطور نفسها وتواكب التحول الرقمي في هذا النشاط، حتى لا يختفي دورها ولا تستطيع المنافسة.