شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تشارك في تأبين ضحايا مسجدي نيوزيلندا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)يشارك وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في التأبين الوطني الذي ستقيمه نيوزيلندا لضحايا الحادثة الإرهابية على المسجدين في كرايست تشيرش، المتوقع إقامته في 29 مارس الجاري، وتقديم العزاء لأسر الضحايا، وللمسؤولين النيوزيلنديين.
ووجه الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس (الثلاثاء) بسرعة إرسال الوفد، مجددا تضامن المنظمة مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا، ومؤكدا مساندته «لكل ما يدعم التعايش السلمي بين المسلمين والمجتمعات التي يقيمون فيها».
كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الإسلامي» تشارك في تأبين ضحايا مسجدي نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.