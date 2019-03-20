شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تشارك في تأبين ضحايا مسجدي نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يشارك وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في التأبين الوطني الذي ستقيمه نيوزيلندا لضحايا الحادثة الإرهابية على المسجدين في كرايست تشيرش، المتوقع إقامته في 29 مارس الجاري، وتقديم العزاء لأسر الضحايا، وللمسؤولين النيوزيلنديين.

ووجه الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس (الثلاثاء) بسرعة إرسال الوفد، مجددا تضامن المنظمة مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا، ومؤكدا مساندته «لكل ما يدعم التعايش السلمي بين المسلمين والمجتمعات التي يقيمون فيها».