شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني» لـ«الخليج 365»: مبتكِرات يمثلن المملكة في جنيف.. أبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

كشف مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس سلطان الصنيع ترشيح متدربات في مجال الابتكارات لتمثيل المملكة دوليا في معرض جنيف الدولي في أبريل القادم.

وقال لـ«الخليج 365» إن المتدربات دخلن في مسابقة محلية للابتكارات نظمت في الأحساء وحققن فيها نتائج مبهرة، مشيرا إلى أن المؤسسة في طور ترشيح عدد من الفائزات بعد الانتهاء من مرحلة الفرز والمفاضلة ليعرضن ابتكاراتهن ومنتجاتهن في سويسرا الشهر القادم.

وأوضح أن ذلك يتماشى مع أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار في الناشئة ليمثل متدربو المؤسسة العامة ومتدرباتها المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية، لاسيما أنها تعنى بالقطاع التقني الذي يعول عليه كثيرا في المضي قدما في مجال الابتكارات وتحقيق نتائج متميزة تضع المملكة في مكانتها اللائقة بها عالميا.

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وعن أوليمبياد الروبوت التقني الخامس الذي اختتم أعماله أمس في جدة، قال الصنيع إن المؤسسة سترشح من الفائزين في الأوليمبياد لتمثيل المملكة دوليا في مسابقات مماثلة، مشيرا إلى أن النسخة الحالية حملت مسار مسابقة فكس العالمية ومسار المسابقة الابتكارية الحرة ومسار مسابقة الحل الإبداعي، ويبلغ إجمالي جوائزها 90 ألف ريال، وهناك تكريم لأفضل تصميم وآخر للفريق المثالي.

من جانبه، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة أن الأوليمبياد حظي بدعم صندوق المتدربين والمتدربات الرئيسي بالمؤسسة، معتبرا إياه منصة مميزة لتنمية تحديات حلول الروبوت والإبداع والابتكار وتشجيعاً لمتدربي المؤسسة الموهوبين واحتضانهم ورعاية مواهبهم وتشجيع أفكارهم التقنية الإبداعية.

وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد سلم جوائز المراكز الأولى لأوليمبياد «الروبوت» الخامس الذي شهد منافسة 200 متدرب يمثلون 32 وحدة تدريبية على منصة الأوليمبياد بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.