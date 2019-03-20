شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بإطلاق اسم الأميرة البندري على جائزة «إنسان» والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، رئيس اللجنة التنفيذية، بتسمية حفل التفوق العلمي الخاص لأبناء جمعية إنسان لهذا العام باسم الراحلة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل -رحمها الله- وذلك تقديرا لجهودها الإنسانية في تطوير وتنمية القطاع الخيري بالمملكة.

وأوضح سموه أن اسم سمو الأميرة البندري -رحمها الله- ارتبط ارتباطا وثيقا بالعمل الخيري، وكانت من المبادرين في تطوير وتميز العمل المؤسسي للجمعيات الخيرية، ولها جهد كبير وبصمة مميزة فيما قامت به سواء عن طريق مؤسسة الملك خالد الخيرية أو على المستوى الشخصي للنهوض بالجمعيات الخيرية حتى تحقق التميز الاجتماعي.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي قامت به الأميرة الراحلة حيث كانت أحد أعمدة العمل الخيري في المملكة ورائدة من رواد العمل الاجتماعي، فقد قدمت من خلال شغلها منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة الملك خالد الخيرية دورا لافتا في تطوير العمل المؤسسي للجمعيات الخيرية، وساهمت في تغيير النمط التقليدي للعمل الخيري ونقله من الرعوي إلى التنموي.

وأضاف سموه: إن الأميرة البندري -رحمها الله- تميزت بحرصها على تطوير وتنمية الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة، إيمانا منها بالدور الكبير الذي تقوم به تلك الجمعيات. وختم سموه تصريحه بدعاء المولى عز وجل أن يغفر للفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويجعل ما قامت به من أعمال خيرية في ميزان حسناتها.