شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: يجب تسويق المنطقة كوجهة استثمارية عالمية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بديوان الإمارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية والأمين العام للغرفة.
واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لغرفة الشرقية لعام ٢٠١٨ الذي تضمن العديد من الإنجازات والمبادرات، مقدراً سموه الجهود المبذولة التي تقوم بها غرفة الشرقية لخدمة الاقتصاد الوطني وأهمية دور قطاع الأعمال في خدمة التنمية الشاملة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.
من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي دعم وتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية للغرفة ولقطاع الأعمال عموما، مشيرا إلى أن التقرير السنوي تضمن كافة المبادرات والأنشطة التي تستهدف رعاية مصالح قطاع الأعمال ودعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتمكين المرأة وزيادة فرص النمو والتوسع لريادة الأعمال وخدمة المجتمع.
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