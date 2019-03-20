شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: يجب تسويق المنطقة كوجهة استثمارية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس في مكتب سموه عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد تسويق المنطقة الشرقية كوجهة استثمارية عالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى خدمة ومساندة قطاع الأعمال الوطني ليقوم بأدواره الوطنية المنشودة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بديوان الإمارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية والأمين العام للغرفة.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لغرفة الشرقية لعام ٢٠١٨ الذي تضمن العديد من الإنجازات والمبادرات، مقدراً سموه الجهود المبذولة التي تقوم بها غرفة الشرقية لخدمة الاقتصاد الوطني وأهمية دور قطاع الأعمال في خدمة التنمية الشاملة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي دعم وتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية للغرفة ولقطاع الأعمال عموما، مشيرا إلى أن التقرير السنوي تضمن كافة المبادرات والأنشطة التي تستهدف رعاية مصالح قطاع الأعمال ودعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتمكين المرأة وزيادة فرص النمو والتوسع لريادة الأعمال وخدمة المجتمع.