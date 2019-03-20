شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصفة الضوء» تجذب 16 ألف زائر لمركز إثراء والان نبدء بالتفاصيل
وفي العرض، يقوم فارس الترددات وهو شخص متخصص يرتدي ملابس خاصة بالعرض بتطويع مليوني فولت كهربائي ليحولها إلى أشكال ضوئية متوهجة كالبرق، يصاحبها عرض موسيقي في الساحة الخارجية لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» وذلك ضمن حزمة برامج إبداعية متميزة يقدمها المركز في فعاليات «موسم الشرقية».
وتٌعد فعالية «عرض الطاقة المرئي» التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، تجربة مميزة ومفعمة بالإبداع، وتقدم عروضا علمية حية تحبس الأنفاس لروعتها، وتستمر لمدة 10 دقائق، يستعرض من خلالها تأثير الكهرباء والطاقة باستخدام أفكار إبداعية. وقد شهدت هذه العروض تفاعلا متميزا من الزوار بجميع فئاتهم العمرية، وسط أجواء مليئة بالإثارة والحماس.
ويقدم «إثراء» أكثر من 100 فعالية ضمن موسم الشرقية تبرز البعد الثقافي للمنطقة الشرقية وارتباطها بالطاقة والصناعات النفطية، كما يسهم موسم الشرقية في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، لدوره في فتح مجالات استثمارية جديدة، وتنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل: الفنادق والضيافة والنقل والمطاعم والتجزئة.
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