برئاسة ولي العهد.. «الشؤون الاقتصادية» يبحث الإستراتيجية الوطنية للثقافة «المحدّثة»

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للثقافة (المحدّثة)، وذلك في ضوء ما أبدى حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26/‏6/‏1440هـ. واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.

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