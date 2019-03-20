شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 محلا وتحرير 233 مخالفة بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الجولات التفتيشية التي قامت بها بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، خلال النصف الأول من هذا العام 1440هـ والتي شملت زيارة 578 محلا ومنشأة غذائية عن إغلاق 12 محلا، واحتساب 233 مخالفة صحية، وإنذار 263 محلا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، ومصادرة 555 كجم و10 لترات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفة للأنظمة، وإصدار وتجديد ونقل ملكية 867 رخصة مهنية.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني إن بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها في (القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جهته قال رئيس بلدية تاروت المهندس عادل سلطان آل عبيه إن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

ودعا رئيس البلدية المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض الغرامات المالية المترتبة على ذلك.