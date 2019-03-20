شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبات بلدية الخبر يضبطن 102 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الإدارة النسائية ببلدية محافظة الخبر خلال شهر جمادى الآخرة الماضي 102 مخالفة تنوعت بين عدم وجود للرخصة أو عدم وجود صورة منها داخل المنشأة أثناء الزيارة، والمزاولة لأنشطة غير مصرح لها، واختلاف اسم المنشأة الموجود في الرخصة عنه في اللوحة، وانتهاء للشهادات الصحية وعدم وجودها في حالات أخرى، وتمكنت مراقبات البلدية من ضبط تلك المخالفات خلال 33 جولة ميدانية شملت 248 منشأة تنوعت بين منشآت صحية وتجارية.

وقال رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي: إن مراقبات البلدية رصدن خلال زياراتهن التفتيشية مجموعة من المخالفات وضبطنها بشكل ناجح، وتمثلت هذه المخالفات في عدم وجود رخصة أو صورة منها، وعدم وجود أو انتهاء للشهادات الصحية، وكذلك مزاولة أنشطة غير مصرح لها، واختلاف اسم المنشأة الموجود في الرخصة عن الموجود في اللوحة الخاصة بالمنشأة.

وأكد الزايدي أن الإدارة النسائية بالبلدية تنفذ بشكل مستمر زيارات ميدانية على المنشآت التعليمية والصحية والتجارية، ويتم خلالها معاينة المعايير والاشتراطات البلدية لكل منشأة، كما تباشر الإدارة البلاغات الواردة.

وشدد الزايدي على أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة؛ حرصا على سلامة المستهلك، كما أنها سوف تقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة، مشددا على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.