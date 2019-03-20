شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبات بلدية الخبر يضبطن 102 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي: إن مراقبات البلدية رصدن خلال زياراتهن التفتيشية مجموعة من المخالفات وضبطنها بشكل ناجح، وتمثلت هذه المخالفات في عدم وجود رخصة أو صورة منها، وعدم وجود أو انتهاء للشهادات الصحية، وكذلك مزاولة أنشطة غير مصرح لها، واختلاف اسم المنشأة الموجود في الرخصة عن الموجود في اللوحة الخاصة بالمنشأة.
وأكد الزايدي أن الإدارة النسائية بالبلدية تنفذ بشكل مستمر زيارات ميدانية على المنشآت التعليمية والصحية والتجارية، ويتم خلالها معاينة المعايير والاشتراطات البلدية لكل منشأة، كما تباشر الإدارة البلاغات الواردة.
وشدد الزايدي على أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة؛ حرصا على سلامة المستهلك، كما أنها سوف تقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة، مشددا على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
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