شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 20 ديناصورا في «جادة الترفيه» بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل
ويشارك في فعالية «جادة الترفيه» التي تستمر حتى يوم السبت القادم، فريق ملتقى النخبة التشكيلي بالرسم الحر أمام الجمهور طيلة ساعات العروض، من خلال رسم وتلوين 28 مجسما كنوع من أنواع الجداريات، إلى جانب التسوق في سوق الكهوف الكرستالية، والعروض البهلوانية، وعروض الفرق الشعبية، وألعاب الأطفال.
و«جادة الترفيه» إحدى فعاليات «موسم الشرقية» التي تمثل مصدر جذب للزوار للاستمتاع بالمنطقة الشرقية كوجهة سياحية مثالية ومفضلة لدى كثير من العوائل والأفراد؛ لتميزها بشواطئ خلابة، ووجهات بحرية جميلة، ومنتجعات هادئة، ومدن ترفيهية ممتعة، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية العريقة والمتنوعة وفي مقدمتها «واحة الأحساء» التي تم تسجيلها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي من قبل منظمة «اليونسكو»، ومدينة الأحساء التي تم اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م.
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