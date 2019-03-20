شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 20 ديناصورا في «جادة الترفيه» بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

يزور «جادة الترفيه» على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، أكثر من 6 آلاف شخص يوميا لتميزها بتقديم العروض الفنية المباشرة، والأركان التفاعلية، والاستعراضات الكرنفالية، بالإضافة إلى معرض للديناصورات يقدم عرضا مبهرا لأكثر من 20 نموذجا من الديناصورات التي تم جلبها من فرنسا، ومسرح للحفلات الغنائية، ونوافير راقصة، وتصاحب ذلك عروض ممتعة للألعاب النارية التي تقام بشكل يومي في التاسعة مساء لتضيء سماء المنطقة بألوانها الزاهية وأشكالها الرائعة.

ويشارك في فعالية «جادة الترفيه» التي تستمر حتى يوم السبت القادم، فريق ملتقى النخبة التشكيلي بالرسم الحر أمام الجمهور طيلة ساعات العروض، من خلال رسم وتلوين 28 مجسما كنوع من أنواع الجداريات، إلى جانب التسوق في سوق الكهوف الكرستالية، والعروض البهلوانية، وعروض الفرق الشعبية، وألعاب الأطفال.

و«جادة الترفيه» إحدى فعاليات «موسم الشرقية» التي تمثل مصدر جذب للزوار للاستمتاع بالمنطقة الشرقية كوجهة سياحية مثالية ومفضلة لدى كثير من العوائل والأفراد؛ لتميزها بشواطئ خلابة، ووجهات بحرية جميلة، ومنتجعات هادئة، ومدن ترفيهية ممتعة، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية العريقة والمتنوعة وفي مقدمتها «واحة الأحساء» التي تم تسجيلها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي من قبل منظمة «اليونسكو»، ومدينة الأحساء التي تم اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019م.