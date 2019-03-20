9 ورش تفاعلية لزوار معرض الرياض للكتاب

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - واس

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قدم معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 ، اليوم ، لزواره، 9 ورش عمل تفاعليى.

وشملت الورش ( وهج الفن التشكيلي والخط العربي ) لعضوا الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الفنان عبدالعزيز الدبل والفنان سعد الملحم، حيث شاركا الزوار بطريقة الدمج فيما بين الخط العربي والألوان في الفن التشكيلي واستخدام الوسائل الرقمية والخطية عبر العديد من الأدوات، لإعطاء تأثيرات جمالية خطية وزخرفية وما إلى ذلك من التشكيلات الفنية.

تلتها ورشتان، حملت الأولى عنوان ( الكتابة الإبداعية في منصات التواصل ) قدمتها المتخصصة في كتابة المحتوى نورة بنت عبدالعزيز الحسيني، وكان من أبرز محاورها، ما الكتابة، ولماذا نكتب، وما أشكال الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف نستلهم الإبداع.

أما الورشة الثانية فقدمها المتخصص في كتابات الأطفال عبدالله بن عبدالوهاب العمري بعنوان ( فن القصة )، وتحدث من خلالها عن تفاصيل عشرة محاور رئيسة لكتابة القصة القصيرة.

تلا ذلك إقامة ورشتي عمل تفاعليتين إحداها ( الفن الرقمي وتسويق الأعمال الفنية ) قدمها المعلمتان نسيم الشافعي، ووفاء العتيبي، حيث أبرزت الشافعي جانب الفن الرقمي عن طريق عرض عدد من البرامج الحاسوبية المساعدة في تطوير وتنمية الحس الفني، وتوفير الكثير من الوقت والجهد عبر دمج العديد من الصور الشخصية والتشكيلية، إضافة إلى إظهار العديد من الإبداعات والمهارات، والاستفادة من ذلك كمصدر دخل، فيما تناولت العتيبي جانب تسويق الأعمال الفنية، موضحة طرق التسويق للأعمال الفنية عبر المواقع وحماية الحقوق.



ولهواة الخطوط أقيمت ورشة ( أساسيات الخط العربي ) قدمها عضو جمعية جسفت الخطاط سلطان العيسى، مبينًا من خلالها وبشكل عملي أنواع الخطوط وأبرزها وأشهرها، والحروف وكتابة الحرف واتصالاته، وكتابة الجمل والعبارات بخط النسخ مع بعض التنقيط لوزن الحرف وشكله الجمالي.

تلا ذلك ورشة ( النشر الرقمي ) التي قدمها المتخصص في النشر الرقمي عماد بن فهد الدغيثر، الذي قام بتدريب المشاركين عبر أجهزتهم الحاسوبية الخاصة على تقنيات هذا النوع من النشر.

وقدم الورشة التالية المتخصصة في كتابة السيناريو، منيرة بنت محمد الزير تحت عنوان ( سيناريست)، التي أوضحت خلالها أهم أنواع ومدارس السيناريو وصفات السيناريست المبدع وأهميته ودوره في مستقبل صناعة المحتوى.

وجاءت ورشة (كيف تقرأ لطفلك ) لتركز على طريقة القراء للطفل، مشددة على ضرورة مراعاة اختيار الوقت والمكان المناسب، وأن تكون اللغة مناسبة، وأن يسمح للطفل بالمشاركة.

واختتمت الورش بكيفية عمل بناء المنظمات البصرية (أنفوجرافيك)، وأهم أنواعه، وخطوات تصميمه، وماهية عناصره، التصميم، ومعايير الإنفوجرافيك المميز.