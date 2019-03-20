شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يسجل 157.62 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-20 ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يسجل 157.62 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 24 مبلغ 157.62 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.48 ريال. Advertisements أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.92 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.22 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.94 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 12 فسجلت 78.81 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,902 ريال، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,103 ريالات. جدير بالذكر أن هذا هو التحديث الأخير لأسعار الذهب اليوم الأربعاء في الساعة 12:25 صباحًا بتوقيت المملكة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يسجل 157.62 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.