ما آلية احتساب دعم حساب المواطن عند السفر ونسبة الاستقطاع؟

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على عدة استفسارات بشأن موقف متابعات الخليج 365 أو المواطنة في حالة السف،ر وهل يتم الخصم من المبلغ المخصص للدعم؟

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم الاستقطاع من الدعم في حال تجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا سواء بشكل متواصل أو متقطع تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج.

ووجه متابعات الخليج 365 سؤالًا آخر قال فيه: “لو سافرت سياحة خارج المملكة بشكل سنوي وأتممت 90 يومًا بشكل متقطع وليس متواصلًا هل يسقط الدعم عني؟” ليجيب حساب متابعات الخليج 365 بالقول: يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد خارج المملكة سنويًّا، وفي حال تجاوز المدة 90 يومًا خلال السنة الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع سيتم الاستقطاع من مبلغ الدعم بشكل جزئي على عدد أيام تواجده خارج المملكة.

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وردًّا على سؤال بشأن آلية احتساب الأيام بالسنة الميلادية أم الهجرية، أوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم احتساب الأيام التي يكون فيها المستفيد خارج المملكة خلال السنة الميلادية الواحدة.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.