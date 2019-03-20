نظام فارس الرابط الجديد الخدمة الذاتية واستعلام كشف الراتب وتقديم طلب الإجازات

موقع نظام فارس الرابط الجديد للدخول إلى بوابة الخدمة الذاتية واستعلام كشف الراتب، وأيضا تقديم الإجازات المرضية الاعتيادية وكافة الخدمات الإدارية لمنسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والموظفين، من خدمات وزارة التعليم السعودية، بجانب خدمات نظام نور للإدارة التربوية، وسنوضح رابط نظام فارس الجديد الذي بدأ العمل به منذ شهر فبراير 2018، ووقف التعامل بالرابط القديم، لسهولة التسجيل وفتح حساب على برنامج فارس للاستفادة من جملة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

نظام فارس للموارد البشرة احد برامج وزارة التعليم السعودية الإلكترونية، المقدمة للمعلم والإداري من منسوبي التعليم، بهدف دعم خطط التحول الوطني للتعليم الرقمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030، بما يدعم تطوير وتنمية التعاملات والخدمات لمنسوبي التعليم بشكل إلكتروني كامل، ووقف المعاملات الورقية للحصول على الخدمات من أصحاب الصلاحية، وتم بوابة نظام فارس الرابط الجديد للدخول إلى برنامج الخدمة الذاتية وما يشمله من خدمات تهم قطاع كبير بوزارة التعليم.

دخول نظام فارس الرابط الجديد

ألية تسجيل الدخول وفتح حساب مستخدم جديد لبرنامج الموارد البشرية فارس، تبدأ من الدخول على نظام فاري الرابط الجديد ثم تحديد بعض البيانات، سواء كانت العملية تسجيل الدخول لحساب مستخدم في الخدمة الذاتية، أو التسجيل الجديد للحصول على حساب مستخدم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة والت سنتعرف على بعضها من خلال ما سنرفقه من بيانات مدعومة بشرح مفصل.

رابط تسجيل دخول نظام فارس فتح حساب جديد لأول مرة، أو تسجيل دخول نظام الخدمة الذاتية لمن لديه حساب، يمكن الدخول إلية من خدمة وزارة التعليم تسجيل دخول نظام فارس الجديد ثم اتباع الخطوات في ألية التسجيل.

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نظام فارس الخمة الذاتية

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية يوفر للمستفيدين من المعلمين والإداريين، إنهاء العديد من الخدمات بشكل إلكتروني كامل، بع الحصول على الموافقات من أصحاب الصاحية إلكترونياً، مثل تقديم طلبات الموظف الإجارات بمختلف مسمياتها وأنواعها مث اجازة اعتيادية أو اجازة مرضية، أو إجازة عارضة، فيما يكون هناك خدمات تقديم طلبات من حساب المدير، ومنها تقديم طلب تسجيل غياب موظف أو طلب بدل لموظف، أو استعلام عن الموظفين وطلبات الموظفين.

نظام الخدمة الذاتية يشمل خدمات أخرى للموظف تحت مسمى الاستعلامات ومنها استعلام عن كشف الراتب، والسجل التاريخي للموظف والطلبات المعلقة وبيان الانتداب، والبيانات الأسية للموظف.

نظام فارس كشف الراتب

احد الخدمات الهامة للمعلمين والإداريين المقدمة من خدمات نظام الموارد البشرية، هي خدمة نظام فارس تعريف بالراتب أو طباعة كشف الراتب، وتم عرض تفاصيل الخدمة على الرابط المرفق، لشرح خطوات الدخول على خدمة استعلام عن كشف الراتب وطباعته.