شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: دور «العمل» مهم لتحقيق التنمية الشاملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على أهمية دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدا خلال استقباله نائب وزير العمل لقطاع التنمية الدكتورة تماضر الرماح، وعددا من مسؤولي الوزارة، أن المنطقة على استعداد كامل لتكون جزءا من نجاحات الوزارة في تحقيق مهماتها على أكمل وجه. كما دشن خلال اللقاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة العقيق.

وأوضحت الدكتورة الرماح أن توجيه القيادة ودعمها محفز للنجاح وخدمة الوطن وأبنائه، ورفع مستوى الأداء إلى الأعلى مسؤولية وأمانة، مشيرة إلى أنها اطلعت في الباحة على أنموذج عمل رائد وتكاملي بين الجهات بما يؤكد متابعة أمير المنطقة وحرص المسؤولين وأبناء منطقة الباحة على تحقيق معدلات تطوير عالية تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة، مؤكدة أن الباحة وعموم الوطن يشهد نموا كبيرا في قطاع التنمية.