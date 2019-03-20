الشرقية: استعادة 65 موقعا استثماريا مخالفا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) استعادت وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة المنطقة الشرقية 65 موقعا استثماريا مخالفا لبنود العقود الاستثمارية واللوائح والاشتراطات، وذلك ضمن جهودها في تطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة. استعادت وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة المنطقة الشرقية 65 موقعا استثماريا مخالفا لبنود العقود الاستثمارية واللوائح والاشتراطات، وذلك ضمن جهودها في تطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة. وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت أخيرا حملة مكثفة لرفع درجة امتثال المواقع الاستثمارية، عبر جولات ميدانية ورسائل توعوية للمستثمرين، إضافة إلى إطلاق عدد من المنصات للتواصل والمشاركة في صناعة الاستثمارات، من بينها تطبيق «استثماري» للأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن الحملة شملت المحلات التجارية والمواقع والأراضي الاستثمارية في حاضرة الدمام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات في العقود وسريانها. ورصدت مخالفات تمثلت في انتهاء العقود أو التأخير في تنفيذ البنود والاشتراطات التعاقدية وإهمالها، كما شملت إشعار المخالفين وتوعية المستثمرين لضمان الالتزام بالبنود والاشتراطات التعاقدية وتطوير الخدمات.



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