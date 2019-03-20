شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكا: ضبط متعدٍ على الغطاء النباتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري متابعتهم بشكل مستمر حالة النباتات البرية، خصوصا مناطق الربيع والمناطق الرعوية التي تعيشها المنطقة هذه الأيام لكثرة مرتاديها، وتتابع عن كثب عدم الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات.

وأوضح أنه إشارة إلى ما تم تداوله وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد المهتمين البيئيين بخصوص قطع شجرة سدر شمال مدينة سكاكا، فقد تم توجيه الفرق الميدانية للوقوف على الموقع وتحديد هوية المخالف، إذ تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

ولفت إلى أن هذه الأعمال تعد مخالفة لنظام المراعي والغابات الصادر في العام 2004، الذي نص على حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات.